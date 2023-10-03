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13:37, 3 октября 2023Бывший СССР

Руководство МВД Украины отказалось от полетов на вертолетах

Глава МВД Украины Клименко рассказал об отказе от полетов на вертолетах
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: МВД Украины / Wikimedia

Руководство министерства внутренних дел (МВД) Украины отказалось от полетов на вертолетах после авиакатастрофы с бывшим главой ведомства Денисом Монастырским. Об этом рассказал нынешний руководитель министерства Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда».

«Все руководство МВД не летает на вертолетах», — сказал он, добавив, что не располагает информацией о полетах на вертолетах высшего руководства страны.

Вертолет Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин потерпел крушение 18 января 2023 года в Киевской области.

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