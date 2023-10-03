Руководство МВД Украины отказалось от полетов на вертолетах

Глава МВД Украины Клименко рассказал об отказе от полетов на вертолетах

Руководство министерства внутренних дел (МВД) Украины отказалось от полетов на вертолетах после авиакатастрофы с бывшим главой ведомства Денисом Монастырским. Об этом рассказал нынешний руководитель министерства Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда».

«Все руководство МВД не летает на вертолетах», — сказал он, добавив, что не располагает информацией о полетах на вертолетах высшего руководства страны.

Вертолет Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин потерпел крушение 18 января 2023 года в Киевской области.