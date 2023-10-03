Россиянин и китаец попытались вывезти из России почти тонну янтаря и попались

В Подмосковье суд приговорил россиянина и китайца за контрабанду 813 кг янтаря

В Московской области суд приговорил жителя Калининграда и гражданина Китая к колонии строгого режима за контрабанду 813 килограммов янтаря. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Мужчин признали виновными по двум статьям. Китаец пробудет в местах лишения свободы девять лет, а россиянин — семь лет.

По данным следствия, в 2021 году осужденные приобрели 813 килограммов янтаря в сырье. Из указанной массы 99 килограммов янтаря стоимостью 4,3 миллиона рублей они через почтовые отправления из аэропорта Шереметьево направили в Китай. При этом 48 килограммов стоимостью 2,8 миллиона рублей силовикам удалось изъять на таможенном посту аэропорта Шереметьево.

Еще 373 килограмма янтаря стоимостью 2 миллиона рублей контрабандисты успели подготовить к отправке. Камень хранился у китайца в доме в Домодедово, однако при обыске был изъят. 293 килограмма янтаря стоимостью 4,5 миллиона рублей переместили через таможенный пост Калининградской области, но силовикам также удалось его изъять. В результате своими действиями осужденные причинили ущерб государству на общую сумму более 13,5 миллиона рублей.

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