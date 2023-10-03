Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard 2

Польский концерн PGZ передал Украине первые танки Leopard 2 после ремонта

Польша передала первые отремонтированные на своей территории танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в соцсети X (бывшая Twitter), уточнив, что ремонтные работы над остальной бронетехникой в срочном порядке продолжаются на военном заводе Bumar-Labedy.

«В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем», — указано в сообщении.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер назвал количество оставшихся у ВСУ танков Leopard. По его словам, из примерно 90 бронированных машин этого типа украинские военные потеряли не менее трети, они были уничтожены или повреждены.