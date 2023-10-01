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02:55, 1 октября 2023Бывший СССР

На Западе назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

Австрийский полковний Райснер: ВСУ потеряли не менее трети танков Leopard

Фото: Globallookpress.com

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер назвал количество оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков Leopard, поставленных западными странами. Его слова приводит издание Die Welt.

Офицер отметил, что из примерно 90 бронированных машин этого типа украинские военные потеряли не менее трети, они были уничтожены или повреждены.

Райснер заявил, что эффективность танков Leopard 2 оказалась ниже, чем ожидалось. Он также добавил, что союзники Киева лишь частично выполнили свои обещания относительно поставок военной техники.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что Россия уничтожает западные танки в Запорожье. «В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — заявил военный аналитик.

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