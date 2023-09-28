В США рассказали о ловушке для ВСУ в Запорожье

Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает западные танки в Запорожье

Россия уничтожает западные танки в Запорожье, устраивая ловушку в Работино для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США (КМП) Скотт Риттер каналу в YouТube Danny Haiphong.

«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — рассказал военный аналитик.

Риттер также добавил, что поставленная сейчас техника не поможет изменить ход боевых действий из-за скорого ухудшения погодных условий. Кроме того, среди предоставленных танков много устаревших моделей, что также негативно сказывается на боеспособности ВСУ.

Ранее Риттер сообщил, что успехи в наступлении армии России говорят о том, что ВСУ будут вынуждены отступать, дабы не подвергнуться полному уничтожению обороняющихся подразделений. По его мнению, инициатива переходит в руки России, из-за чего Украине придется отказаться от других территорий.