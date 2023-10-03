Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

Bloomberg: Венгрия предложила ЕС разделить на две части пакет помощи Украине

Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро. Предполагалось, что Киев его будет получать в течение четырех лет, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

В публикации отмечается, что Венгрия заявила странам-участницам Евросоюза, что сейчас Украине «будет достаточно 25 миллиардов евро». По мнению информаторов Bloomberg, ЕС следует оценить размер поддержки в период 2024-2027 годов, когда Киев может получить еще 25 миллиардов евро, в зависимости от своих нужд.

В сентябре Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.