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23:59, 3 октября 2023Мир

Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

Bloomberg: Венгрия предложила ЕС разделить на две части пакет помощи Украине

Фото: Karoly Arvai / Reuters

Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро. Предполагалось, что Киев его будет получать в течение четырех лет, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

В публикации отмечается, что Венгрия заявила странам-участницам Евросоюза, что сейчас Украине «будет достаточно 25 миллиардов евро». По мнению информаторов Bloomberg, ЕС следует оценить размер поддержки в период 2024-2027 годов, когда Киев может получить еще 25 миллиардов евро, в зависимости от своих нужд.

В сентябре Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. «Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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