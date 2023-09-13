Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила рассчитанный на четыре года новый пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — отметила она.

Она также предложила продлить действие специального механизма предоставления убежища для украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе. По ее словам, с начала конфликта четыре миллиона украинцев нашли убежище в ЕС, и «им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели».