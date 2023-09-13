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11:36, 13 сентября 2023Мир

Глава Еврокомиссии предложила продлить механизм предоставления убежища украинцам

Фон дер Ляйен предложила продлить механизм предоставления убежища украинцам
СюжетШенген для россиян:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила продлить действие специального механизма предоставления убежища для украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

«С начала конфликта четыре миллиона украинцев нашли убежище в нашем союзе. И я хотела бы вам сказать, что им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели. В связи с этим я с гордостью могу сообщить, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев в ЕС», — заявила политик.

С соответствующим заявлением она выступила на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председатель фон дер Ляйен ущемила права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте.

Он выразил мнение, что действия Европы направлены на «нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке». Подобную антироссийскую политику со стороны Европейского союза Филиппо назвал проявлением расизма.

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    Максим Габриелян
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