Фон дер Ляйен предложила продлить механизм предоставления убежища украинцам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила продлить действие специального механизма предоставления убежища для украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

«С начала конфликта четыре миллиона украинцев нашли убежище в нашем союзе. И я хотела бы вам сказать, что им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели. В связи с этим я с гордостью могу сообщить, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев в ЕС», — заявила политик.

С соответствующим заявлением она выступила на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председатель фон дер Ляйен ущемила права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте.

Он выразил мнение, что действия Европы направлены на «нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке». Подобную антироссийскую политику со стороны Европейского союза Филиппо назвал проявлением расизма.