Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за запретов ЕС для россиян

Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ущемила права россиян запретом на въезд в ЕС на личном транспорте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — заявил Филиппо.

По словам политика, подобная антироссийская политика со стороны Европейского союза является проявлением расизма.

Ранее представитель Еврокомиссии заверил, что не все вещи граждан РФ из списка нужно конфисковать при въезде в ЕС. «Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», — рассказал он.