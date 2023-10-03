В Конгрессе США заявили о падении уровня поддержки Украины

Конгрессмен Гетц: Киев лишился поддержки большинства в Палате представителей

Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. С таким заявлением выступил парламентарий от штата Флорида Мэтт Гетц, пишет ТАСС.

Он отметил, что на данный момент Республиканская партия имеет большинство в Палате представителей. Кроме того, большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь, подчеркнул Гетц.

«При последнем голосовании в этой палате непосредственно по Украине на прошлой неделе "за" проголосовал 101 республиканец, "против" — 117», — пояснил парламентарий.

Кроме того, Гетц обратился к спикеру нижней Палаты парламента Кевину Маккарти. Парламентарий призвал политика раскрыть детали так называемой «секретной сделке по Украине». По мнению Гетца, его коллега действительно заключил соглашение по данному вопросу с президентом Штатом Джо Байденом.

Ранее президент Соединенных Штатов выступил перед журналистами после того, как Конгресс предотвратил возможность сбоя в финансировании правительства, приняв временный бюджет, в который не вошла помощь Киеву. Политик отметил, что заключил со спикером Маккарти некую «сделку по Украине».

1 октября стало известно, что Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Однако президент Штатов утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.