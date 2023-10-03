Полковник объяснил появление бракованных боеприпасов у ВСУ

Полковник Литовкин: Украине отдают старые боеприпасы

Пакистанские снаряды не срабатывают или, наоборот, разрывают гаубицы М777 из-за того, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставляют бракованные боеприпасы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также предположил, что боеприпасы из Пакистана могут быть дешевле, чем из Евросоюза.

Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что украинские военнослужащие начали жаловаться на пакистанские снаряды. Некоторые из них разрывают гаубицы М777, а, в среднем, восемь снарядов из 10 не срабатывают.

«Снаряды разрывают гаубицы, потому что они бракованные, это очевидно. Почему бракованные — потому что никто не посылает на Украину самое передовое вооружение, самые свежие снаряды. Избавляются от всякой рухляди. Надеяться на то, что им будут поставлять все самое новое и свежее, наивно со стороны Украины. Никто на это не пойдет», — уверен Литовкин.

Военный также допустил, что Украина может закупать боеприпасы у Пакистана из-за более выгодных цен. Он также не исключил, что страны ЕС уже успели поставить стране все старые вооружения и боеприпасы.

Ранее Министерства финансов Германии сообщило, что страна потратила 5,2 миллиарда евро (около 536 миллиардов рублей) из запланированных 17 (около 1,7 триллиона рублей) на вооружение армии Украины с начала вооруженного конфликта.