В США рассказали о плане России против Украины

Макгрегор: у России готовы сотни соединений для наступления на востоке Украины

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия запланировала крупное наступление, что является плохой новостью для США.

Как считает Макгрегор, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова для начала наступления на запад. «Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо», — сказал полковник.

29 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США план наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.