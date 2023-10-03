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08:13, 3 октября 2023Россия

Россияне встретили медведя на детской площадке и сняли его на видео

В Приморском крае на детской площадке заметили медведя, его сняли на видео

В городе Лесозаводск Приморского края местные жители встретили на детской площадке медведя и сняли его на видео. Ролик публикует местный Telegram-канал «Лесозаводск».

На кадрах виден медведь, разгуливающий по детской площадке. Два голоса за кадром при виде животного не сдерживают восторженных эмоций и затем со словами «Это не шутки, на самом деле» уходят с площадки. Видеозапись заканчивается тем, что один из присутствующих задается вопросом «Может, это кто-то переоделся?»

По данным Telegram-канала Amur Mash, последний раз животное было замечено на улице Дзержинского ближе к окраине города.

Ранее в сафари-парке в Подмосковье мужчина при встрече с зубром проткнул себе живот об пень. Сотрудник парка «Изумрудный лес» в поселке Нарынка утром пошел кормить зубра в вольер. Когда он пришел туда, зубр резко повернул голову к гостю и посмотрел в его сторону — мужчина испугался и упал на пень от дерева, у которого были очень острые края.

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    Анастасия Шейкина
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