Россияне встретили медведя на детской площадке и сняли его на видео

В Приморском крае на детской площадке заметили медведя, его сняли на видео

В городе Лесозаводск Приморского края местные жители встретили на детской площадке медведя и сняли его на видео. Ролик публикует местный Telegram-канал «Лесозаводск».

На кадрах виден медведь, разгуливающий по детской площадке. Два голоса за кадром при виде животного не сдерживают восторженных эмоций и затем со словами «Это не шутки, на самом деле» уходят с площадки. Видеозапись заканчивается тем, что один из присутствующих задается вопросом «Может, это кто-то переоделся?»

По данным Telegram-канала Amur Mash, последний раз животное было замечено на улице Дзержинского ближе к окраине города.

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