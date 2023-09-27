Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 27 сентября 2023Россия

Под Москвой мужчина проткнул живот пнем при встрече с зубром

В сафари-парке под Москвой мужчина проткнул пнем живот при встрече с зубром

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сафари-парке в Подмосковье мужчина при встрече с зубром проткнул себе пнем живот. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, сотрудник сафари-парка «Изумрудный лес» в поселке Нарынка утром пошел кормить зубра в вольер. Когда он пришел туда, зубр резко повернул голову на гостя и посмотрел в его сторону — мужчина испугался и упал на пень от дерева, у которого были очень острые края.

Россиянин начал звать на помощь других сотрудников, которые вызвали скорую. Медики диагностировали у мужчины проникающее ранение брюшной полости, его прооперировали в больнице. После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Хабаровском крае медведь разорвал кузов сбившего его на трассе автомобиля — это попало на видео. Авария произошла на 149-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино. Животное неожиданно выскочило на оживленную дорогу российского региона, а водитель легкового автомобиля не успел затормозить.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

    Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

    Российская актриса станцевала в бикини на камеру

    В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

    Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

    Отряд «Эспаньола» заманил ВСУ к кладбищу и сорвал атаку под Клещеевкой

    В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

    Температура в Москве побьет новый рекорд

    Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

    В Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости