В МИД России заявили о неготовности Киева к установлению мира

МИД России: Киев не настроен на установление мира и хочет продолжения конфликта

Украинская сторона не настроена на установление мира и хочет лишь дальнейшего продолжения конфликта. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, выступление делегата с Украины подтверждает «всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве». «Киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», — подчеркнул представитель МИД.

Воронцов призвал украинское руководство признать свои преступные действия. По его словам, это может стать «путем к исцелению».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.