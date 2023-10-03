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07:47, 3 октября 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о минировании ВСУ населенных пунктов в ЛНР

РИА Новости: ВСУ дистанционно минируют населенные пункты кассетными боеприпасами

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют населенные пункты на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) неразорвавшимися фрагментами кассетных боеприпасов. Об этом сообщил командир саперного взвода 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Кельвин, передает РИА Новости.

«Противник ведет интенсивный обстрел населенного пункта, где проживает мирное население. При обстреле часть снарядов не разорвавшихся упали на землю и лежат, не сдетонировали», — объяснил российский военный.

Эти части боеприпасов начинены осколками и взрывателями и представляют реальную угрозу для жителей, если кто-либо из них решит прикоснуться к снарядам, рассказал боец.

Ранее передачу Киеву кассетных боеприпасов западными странами прокомментировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «В условиях нарастающего у ВСУ дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал министр.

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    Александра Синицына
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