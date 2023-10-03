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01:00, 3 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над территорией России

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по российским объектам была пресечена в понедельник, 2 октября около 23.30 по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Трубчевским районом.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Марина Совина
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