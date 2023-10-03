Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над территорией России

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.

Попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по российским объектам была пресечена в понедельник, 2 октября около 23.30 по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Трубчевским районом.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.