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08:20, 3 октября 2023Бывший СССР

В Белоруссии пройдут мобилизационные мероприятия

Минобороны Белоруссии: в октябре пройдут занятия по мобилизационной готовности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В октябре в Белоруссии пройдут мероприятия по мобилизационной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

«С 3 по 6 октября 2023 года под руководством председателей областных исполнительных комитетов пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности», —говорится в сообщении.

Минобороны отметило, занятия проведут для того, чтобы органы управления территориальной обороны повысили уровень подготовки и слаженности к формированию территориальных войск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Расюка новым начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики.

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