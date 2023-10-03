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18:31, 3 октября 2023Путешествия

Пассажиры устроили ссору из-за денег в самолете, напали на экипаж и сорвали рейс

Daily Mail: пассажиры Eva Air поссорились из-за денег и сорвали рейс до Бангкока

Пассажиры авиакомпании Eva Air устроили ссору из-за денег на борту самолета и сорвали рейс из Лондона в Бангкок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел на борту воздушного судна тайваньской авиакомпании в субботу, 30 сентября. Пассажирка самовольно пересела из эконома на место премиум-класса и отказалась доплачивать за повышение категории обслуживания. Ее спутник при этом курил электронную сигарету и тоже вел себя неподобающе. Уточняется, что пара была пьяна. При этом они ссорились между собой из-за денег. Мужчина заявлял, что у спутницы в сумке лежат его пять тысяч фунтов (почти 600 тысяч рублей).

Бортпроводники попытались усмирить пару, но те напали в ответ, начали оскорблять их и сопротивляться. Экипажу потребовалась помощь восьмерых пассажиров, чтобы усадить дебоширов на места. Уточняется, что буйного мужчину примотали к креслу скотчем.

Пилоты решили изменить маршрут — они развернулись и два часа летели до Вены, чтобы высадить пьяных туристов. По прилету в австрийский аэропорт пару вывели из самолета, после чего мужчина и женщина продолжили ссориться на взлетно-посадочной полосе.

В ходе выяснения отношений путешественница кинула в своего спутника пачкой денег, купюры разлетелись, и мужчине пришлось их собирать. Не уточняется, как дальше сложилась судьба дебоширов. Других участников рейса разместили в отеле и отправили в Бангкок на следующий день.

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    Мария Борисова
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