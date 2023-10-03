Стало известно о планах нового владельца ТЦ «Мега» по смене названия

Минпромторг: ТЦ «Мега» в России продолжат работу под прежним названием

Сеть торговых центров (ТЦ) «Мега» в России продолжит работать под прежним названием и сохранит штат сотрудников. О планах по дальнейшей работе площадок стало известно из слов статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, передает РИА Новости.

По словам замглавы Минпромторга, новый владелец сети — группа Газпромбанк — намерен развивать полученные площади без ребрендинга. «Самое важное — люди. Среди задач, которые ставились новому владельцу при одобрении сделки государством, — развитие тысячного профессионального коллектива "Меги". Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством», — заявил Евтухов.

Замминистра отметил, что Газпромбанк полностью исполнил свои обязательства — заплатил добровольный взнос в бюджет, который может быть использован на развитие производственных мощностей, новых инновационных разработок, а также создание логистических цепочек.

Евтухов также рассказал, что новый владелец «Меги» разрабатывает стратегию по замещению площадей, которые освободились после ухода IKEA и других иностранных компаний из России. «При этом завершается аудит инвестиционной программы "Мега", которую российские владельцы бывших активов IKEA в России намерены возобновить в ближайшее время», — добавил Евтухов.

Сделка по продаже ТЦ «Мега» была завершена 28 сентября. Газпромбанку перешли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их суммарная площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров.