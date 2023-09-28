Газпромбанк выкупил у шведской компании торговые центры «Мега»

Газпромбанк выкупил 14 торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres

Группа Газпромбанк выкупила сеть торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их суммарная площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров.

По словам зампредседателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы группы Тиграна Хачатурова, компания будет развивать сеть ТЦ.

«Это еще один шаг, подтверждающий нашу приверженность принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны. Группа Газпромбанк участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку», — заявил он.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин оценил торговые центры «Мега» в России в 250-350 миллиардов рублей. Однако с учетом падения прибыли сети из-за остановки работы IKEA, ухода западных брендов и снижения посещаемости цена будет ниже. Во внимание также стоит принимать дисконт в 50 процентов, на котором настаивает правительственная комиссия.

Структура Газпромбанка стала одним из главных претендентов на покупку бизнеса Ingka Centres, так как у Группы уже есть активы на рынке недвижимости. Также банк не попадал под жесткие санкции Евросоюза и США и может проводить расчеты за рубежом.