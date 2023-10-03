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06:49, 3 октября 2023Мир

Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль

WP: грабители напали на конгрессмена США Куэльяра и угнали его автомобиль
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Julia Nikhinson — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Грабители напали на члена Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяра неподалеку от Капитолия. Кроме того, неизвестные, угрожая политику, угнали его автомобиль, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, грабители украли личные вещи конгрессмена. По меньшей мере один из нападавших был вооружен, говорится в статье. Личность грабителей на данный момент не установлена.

По предварительным данным, сам Куэльяр не пострадал. Политик пока никак не комментировал ситуацию.

В июле 2022 года неизвестный с ножом напал на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк конгрессмена-республиканца Ли Зельдина во время предвыборной речи. Охранники конгрессмена смогли оттащить злоумышленника и задержать его.

Зельдин является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и ранее выступал за отказ от признания результатов президентских выборов 2020 года.

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    Марина Совина
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