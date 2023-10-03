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20:50, 3 октября 2023Силовые структуры

Россиянин два года насиловал дочь и был задержан

В Воронежской области задержали мужчину, два года насиловавшего дочь

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Полицейские Воронежской области задержали 43-летнего жителя рабочего поселка Хохольский, подозреваемого в систематическом изнасиловании дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным издания, 16-летняя потерпевшая подвергалась развратным действиям со стороны отца на протяжении двух лет. Последний раз задержанный домогался подростка ночью 30 сентября, когда зашел в ее комнату.

Ранее суд в Сочи приговорил 50-летнего местного жителя к 25 годам колонии особого режима за систематическое изнасилование дочери. Мужчину признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

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    Олеся Мицкевич
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