Россиянин два года насиловал дочь и был задержан

В Воронежской области задержали мужчину, два года насиловавшего дочь

Полицейские Воронежской области задержали 43-летнего жителя рабочего поселка Хохольский, подозреваемого в систематическом изнасиловании дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным издания, 16-летняя потерпевшая подвергалась развратным действиям со стороны отца на протяжении двух лет. Последний раз задержанный домогался подростка ночью 30 сентября, когда зашел в ее комнату.

Ранее суд в Сочи приговорил 50-летнего местного жителя к 25 годам колонии особого режима за систематическое изнасилование дочери. Мужчину признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ.