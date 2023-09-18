Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

В Сочи суд приговорил мужчину к 25 годам колонии за изнасилование дочери

В Сочи суд приговорил 50-летнего местного жителя к 25 годам колонии особого режима с ограничением свободы сроком на три года за систематическое изнасилование дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых пункт «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и часть 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, с сентября 2017 года по февраль 2020 года подсудимый насиловал свою дочь, а также оскорблял и унижал ее. Таким образом мужчина нанес ребенку психотравмы. В феврале 2020 года она выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. При обыске у россиянина нашли большое количество метадона.

Ранее в Орехово-Зуево Московской области школьница сбежала от пьяного отца, который ее домогался. Она выпрыгнула из окна первого этажа и убежала к другу.