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09:47, 3 октября 2023Ценности

44-летняя Нелли Фуртадо снялась в рекламе белья от Ким Кардашьян

Фото: @skims

Канадская певица Нелли Фуртадо стала новой героиней рекламной кампании бренда Skims, который принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян. Снимки появились в аккаунте марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость снялась в комплекте корректирующего белья бежевого цвета в сочетании с гладким бюстгальтером. Исполнительница позировала у белого куба с распущенными волосами и в черных туфлях на каблуке. На ее лице — макияж в нюдовых оттенках, а от аксессуаров она решила отказаться.

В сентябре Нелли Фуртадо посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards в откровенном наряде. Певица появилась на ковровой дорожке в облегающем платье длины макси черного цвета с открытой спиной и вырезами по бокам. При этом волосы исполнительнице распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

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    Карина Черных
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