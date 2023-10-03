Два мощных землетрясения произошли в Непале

В Непале произошли два землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3

В Непале произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3. Из-за оползня оказалась заблокирована крупная автомагистраль, пишет Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Раму Ачарья.

Один непалец получил ранения. Землетрясений не выдержали несколько зданий в городе Джанакпур, на юго-востоке от Катманду, передает слова окружных властей агентство. Подземные толчки также были зафиксированы в Нью-Дели, однако сооружения в индийской столице повреждены не были.

В конце сентября два землетрясения произошли в Грузии. Первое магнитудой 4,7 прошло недалеко от села Лелубани, а второе магнитудой 3,0 — в Кахети. Землетрясение ощущалось и в Тбилиси. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.