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07:08, 3 октября 2023Россия

Автоэксперт дал советы по покупке и использованию «незамерзайки»

Автоэксперт Носко не рекомендовал покупать «незамерзайку» на дорогах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Незамерзающая жидкость для очистки лобового стекла автомобиля должна выполнять только одну функцию — омывать стекло даже в минусовую погоду, отметил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы по покупке и использованию «незамерзайки».

Разновидности

Со слов специалиста, наиболее хорошо справляются с задачей жидкости на базе этилового спирта. Однако их выпуск сейчас очень дорогой. Кроме того, они наполняют салон запахом алкоголя, что чревато для водителя разбирательством с сотрудниками ГИБДД.

Аналоги этилового спирта — метиловый и изопропиловый — стоят дешевле и запаха почти не имеют, но являются ядовитыми веществами. Помимо этого, у последнего вида спирта высокий уровень вязкости, в шесть раз превышающий показатель метанола, поэтому он может замерзнуть при низких температурах.

Метанол запрещен в использовании для изготовления омывающих жидкостей из-за большого количества случаев употребления "незамерзайки" не по назначению. Поэтому большинство производителей используют именно изопропиловый спирт, добавляя в него большое количество отдушек, что тоже негативно отражается на стоимости омывающей жидкости

Александр Носкоавтоэксперт

При использовании такой «незамерзайки» автоэксперт посоветовал нажимать кнопку внутренней циркуляции воздуха, чтобы запах не попадал в салон.

Как выбрать

Собеседник «Ленты.ру» не рекомендовал покупать омывающую жидкость на дорогах. Он напомнил, что важно обращать внимание на качество продукции, смотреть, ровно ли наклеены наклейки, изучать состав. Кроме того, стоит отдавать предпочтение известным и проверенным производителям, которые давно присутствуют на рынке.

Носко также отметил, что цвет «незамерзайки» не влияет на качество, а дорогая — не значит хорошая. Убирать с кузова следы от омывающей жидкости, битума и почек деревьев он посоветовал специальной глиной.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов предупредил россиян о рисках несвоевременной замены летней резины на зимнюю.

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    Екатерина Смирная
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