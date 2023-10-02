Водителей предупредили о рисках несвоевременной замены летней резины на зимнюю

Автоэксперт Рязанов предупредил о рисках несвоевременной замены резины на зимнюю

Несвоевременная замена летней резины на зимнюю скрывает определенные риски, заявил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Он предупредил россиян о последствиях в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего, несвоевременное использование летней резины опасно для жизни и здоровья, отметил специалист. Дело в том, что свойства летних покрышек не обеспечивают безопасность и устойчивость автомобиля на дороге.

«Свойства летней резины начинают теряться даже при плюсовых, но пониженных температурах. Например, снижается эластичность и повышается жесткость, что приводит к ухудшению сцепления покрышек с дорожным полотном, потере управляемости авто», — сообщил Рязанов.

Оптимальное время замены сезонного комплекта шин — период, когда среднесуточная температура днем составляет не ниже 7 градусов тепла Максим Рязанов автоэксперт

По словам автоэксперта, гораздо безопаснее ездить на шипованной резине в плюсовую температуру, чем на летней по гололеду. Он также обратил внимание, что первые ночные заморозки ожидаются в столице уже в конце сентября.

«Наиболее частый негативный пример использования летней резины зимой — занос. Как ни странно, обычно автомобиль "ведет" не на обочину, а на встречную полосу. Итог негативный — тормоза не справляются и остановить движение становится невозможно», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

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