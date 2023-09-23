Названы три шага для подготовки авто к холодам

Автоэксперт Рузанов посоветовал менять резину на зимнюю в плюс 5-7 градусов

В преддверии зимы обязательно стоит задуматься о подготовке автомобиля к холодам, рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал действия, которые необходимо предпринять в первую очередь.

Первый шаг — это смена резины. По словам эксперта, существует устойчивый стереотип, что менять ее нужно после того, как за окном в течение недели-двух будут минусовые температуры. Он рекомендовал заняться этим в 5-7 градусов тепла.

Рузанов отметил, что состав резины зимних шин предусматривает эксплуатацию как при низких температурах, так и в оттепель без потери характеристик. Летние же шины изготавливаются из жесткой резиновой смеси, которая «задубеет» при малейшем морозе и утратит свои свойства.

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«Покрышкам с шипами не помешает небольшой пробег по сухой дороге. Но важное правило при езде на шипах по сухому асфальту — максимально аккуратная манера вождения. Если водители в этом сезоне приобрели новые шипованные покрышки, то их обязательно нужно обкатать до начала морозов. Рекомендую проехать около 500-1000 километров с небольшой скоростью, до 60 километров в час, без резких ускорений и торможений», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Если резина будет использоваться не первый сезон и хранилась на балконе или в гараже, он посоветовал проверить ее на наличие повреждений. Глубина протектора при этом должна быть не менее 4 миллиметров.

Второй важный шаг при подготовке авто к зиме — проверка и замена технических жидкостей, чем автовладельцы могут заняться самостоятельно.

По словам автоэксперта, сегодня большинство водителей используют универсальные технические жидкости, в которых нет деления на зиму и лето. Исключение составляет лишь жидкость в бачке омывателя. Летом чаще всего используют обычную воду. Зимой же важно, чтобы там была «незамерзайка».

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«Перед зимним сезоном особенно важно, чтобы уровни технических жидкостей не были ниже минимума. Если жидкости мало, это может привести к выходу из строя всего агрегата. "Встать" прямо на дороге при минусовой температуре — довольно неприятная перспектива», — сообщил он.

Третий этап — проверка аккумулятора. В зимний период авто потребляет гораздо больше электроэнергии: машина чаще прогревается, работает печка, интенсивно используются фары и освещение в салоне. Поэтому необходимо проверить уровень электролита и зарядить АКБ. Также стоит обратить внимание на клеммы, они должны быть не окислены.

«Все дальнейшие шаги по подготовке авто к зиме лучше доверить ответственному автосервису. Именно перед холодами рекомендую пройти комплексную диагностику двигателя и ходовой. Система зажигания и топливная система должны быть в фокусе внимания автовладельцев при подготовке ДВС к зиме. Если результаты диагностики говорят о необходимости ремонта этих систем, не стоит откладывать. При подготовке ходовки особое внимание обращаем на тормозную систему», — подытожил Рузанов.

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