Россиянам назвали способы сэкономить на обслуживании авто

Автоэксперт Носко: езда без резких разгонов сократит расходы на обслуживание ТС

Сэкономить на техническом обслуживании транспортного средства можно, выполняя несколько видов работ самостоятельно, рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Стоимость обслуживания личного автомобиля за первое полугодие 2023 года увеличилась на 21 процент, сообщил эксперт. Несмотря на это, растет количество водителей, которые предпочитают обслуживать авто у дилеров. Причиной такого выбора он назвал тот факт, что посещение сервиса у официального представителя бренда фиксируется в сервисной книжке и такая история увеличивает шансы впоследствии продать автомобиль по более выгодной цене.

По словам Носко, самостоятельно можно проводить лишь несколько видов работ в рамках планового технического обслуживания: проверить заряд АКБ, уровень технических жидкостей, заменить моторное масло, омывающую жидкость. «Например, если заменить воздушный фильтр самостоятельно, можно сэкономить от 350 до 650 рублей без учета стоимости фильтра. При замене салонного фильтра — от 400 до 1 600 рублей», — добавил он.

Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» посоветовал не экономить на покупке расходных материалов, таких как воздушные и масляные фильтры, технические жидкости. Дело в том, что при использовании продукции, не рекомендованной производителем автомобиля, можно лишиться гарантийного обслуживания и столкнуться с неполадками в работе основных узлов и агрегатов.

«Сократить расходы на обслуживание авто позволит аккуратная езда без резких разгонов и торможений. Также можно приобрести качественные аналоги, которые обойдутся гораздо дешевле, чем оригинальные запчасти, особенно для иномарок европейских, японских и американских брендов. Экономить можно на любых мелочах. Например, менять на стеклоочистителях только резинки, а не все «дворники» полностью», — поделился эксперт.

Ранее Носко призывал не экономить на подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону. О том, какие процедуры можно выполнить самостоятельно, а какие лучше доверить специалистам, он рассказывал в беседе с «Лентой.ру».

