Россиянам дали советы по подготовке авто к холодному сезону

Автоэксперт Носко призвал не экономить на подготовке авто к осени и зиме

Необходимо тщательно подходить к подготовке автомобиля к эксплуатации в осенне-зимний период, так как это обеспечит транспортному средству защиту от неблагоприятных погодных условий, продлит срок его службы и позволит сэкономить на ремонте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

По его словам, часть процедур можно выполнить самостоятельно, но наиболее значимые работы лучше доверить профессионалам. Например, замену свечей зажигания, тормозных колодок, диагностику работы электроники лучше провести в сертифицированном сервисе. «Это выйдет дешевле, чем последующая замена узлов и агрегатов», — отметил Носко.

Сэкономить можно на замене технических жидкостей, но не на самих продуктах, а на выполнении процедуры, отметил автоэксперт. «Владелец может сам заменить антифриз, особенно, если прошлый раз его меняли больше трех лет назад. Выбирать антифриз лучше исходя из максимальных минусовых температур в регионе эксплуатации авто. Например, если морозы доходят до минус 35 градусов, температура замерзания антифриза должна быть еще более высокой», — добавил он.

Залить незамерзайку для стеклоочистителя, обработать замки и уплотнители специальной смазкой от замерзания, капитально отмыть ветровое и заднее стекла снаружи и внутри после сезона отпусков, обработать их специальной химией «Антидождь», которая будет отталкивать влагу и сокращать процент амортизации стеклоочистителей — все эти действия можно совершить самостоятельно без ущерба автомобилю Александр Носк директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH

Ранее российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ. Рекомендация связана с тем, что власти балтийских стран, согласно инструкциям Еврокомиссии, стали конфисковывать машины россиян.

