В российском городе от Ленина оставили одни ноги

Неизвестные уничтожили памятник Ленину в Астрахани

В городе Астрахань неизвестные уничтожили памятник Владимиру Ленину. От российского революционера остались одни ноги, об этом сообщает пресс-служба Астраханского обкома КПРФ.

Статуя была установлена у проходной завода АСПО в Советском районе. В КПРФ считают, что памятник специально разбили перед годовщиной расстрела Белого дома. «То, что это целенаправленная спланированная акция, совершенная по политическим мотивам, сомневаться не приходится», — заявили в пресс-службе.

Представители партии добавили, что подобные инциденты уже происходили в Астрахани. Общественники подали заявление в правоохранительные органы и пообещали добиться восстановления скульптуры.

В августе в городе Алтай случайно снесли памятник Ленину. Рабочие уронили статую во время реставрационных работ. В сеть попало видео с места событий, на котором ковш задействованной в работах машины задевает основания монумента, после чего фигура падает с постамента.