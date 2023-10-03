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15:49, 3 октября 2023Среда обитания

В российском городе от Ленина оставили одни ноги

Неизвестные уничтожили памятник Ленину в Астрахани

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В городе Астрахань неизвестные уничтожили памятник Владимиру Ленину. От российского революционера остались одни ноги, об этом сообщает пресс-служба Астраханского обкома КПРФ.

Статуя была установлена у проходной завода АСПО в Советском районе. В КПРФ считают, что памятник специально разбили перед годовщиной расстрела Белого дома. «То, что это целенаправленная спланированная акция, совершенная по политическим мотивам, сомневаться не приходится», — заявили в пресс-службе.

Представители партии добавили, что подобные инциденты уже происходили в Астрахани. Общественники подали заявление в правоохранительные органы и пообещали добиться восстановления скульптуры.

В августе в городе Алтай случайно снесли памятник Ленину. Рабочие уронили статую во время реставрационных работ. В сеть попало видео с места событий, на котором ковш задействованной в работах машины задевает основания монумента, после чего фигура падает с постамента.

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    Александра Качан
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