Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:27, 18 августа 2023Среда обитания

В Казахстане уронили Ленина

В Алтае случайно снесли памятник Ленину

Кадр: @evgeniy01010104

В городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленину при реставрации. О том, что российского революционера уронили в Казахстане, сообщает издание BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 15 августа. На попавшем в сеть видео с место событий ковш задействованной в работах машины задевает основания монумента, после чего фигура падает с постамента. В городском акимате заявили, что выяснением обстоятельств происшествия занялись сотрудники правоохранительных органов.

В июле застройщик ПИК снес памятник героям Великой Отечественной войны в Москве ради строительства жилого комплекса. Монумент, посвященный покойным работникам Московского жирового комбината, был найден разбитым рядом с жилыми домами.

Ранее в Уфе восстановили памятник клещу Валерию, первая версия которого была украдена двумя школьниками в мае 2023 года. Нового клеща решили назвать Валерием II Валериевичем. Объект представляет из себя небольшую фигуру, отлитую из серебра. Основной смысл памятника — напомнить о важности всех животных в природе.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пришла с обысками в два министерства Дагестана

    Проценту по ипотеке предрекли рост после повышения ключевой ставки

    Samsung запланировала выпуск безрамочного смартфона

    Популярная российская юмористка рассказала о комплексах из-за внешности

    Лжеврачи выманили у российской пенсионерки 250 тысяч рублей

    Стало известно о новых взрывах в Запорожье

    В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

    Модель уменьшила грудь и ягодицы ради статуса всесторонне развитой женщины

    В ООН прокомментировали попытку атаки беспилотника на Москву

    Зеленский одобрил создание парка на месте резиденции Януковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости