В Казахстане уронили Ленина

В Алтае случайно снесли памятник Ленину

В городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленину при реставрации. О том, что российского революционера уронили в Казахстане, сообщает издание BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 15 августа. На попавшем в сеть видео с место событий ковш задействованной в работах машины задевает основания монумента, после чего фигура падает с постамента. В городском акимате заявили, что выяснением обстоятельств происшествия занялись сотрудники правоохранительных органов.

В июле застройщик ПИК снес памятник героям Великой Отечественной войны в Москве ради строительства жилого комплекса. Монумент, посвященный покойным работникам Московского жирового комбината, был найден разбитым рядом с жилыми домами.

Ранее в Уфе восстановили памятник клещу Валерию, первая версия которого была украдена двумя школьниками в мае 2023 года. Нового клеща решили назвать Валерием II Валериевичем. Объект представляет из себя небольшую фигуру, отлитую из серебра. Основной смысл памятника — напомнить о важности всех животных в природе.