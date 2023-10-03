В Кремле ответили на слухи о скором начале предвыборной президентской кампании

Пресс-секретарь Песков не подтвердил слухи о скором начале предвыборной кампании

Кремлю ничего не известно о якобы начинающейся в ноябре предвыборной президентской кампании. Так на слухи о возможном скором начале кампании отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, он не располагает информацией о назначении кампании на ноябрь.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сам Путин заявлял, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

Ранее представитель главы государства заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году, однако президент пока не заявлял о намерении участвовать в выборах.