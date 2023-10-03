В Литве призвали НАТО охватить Украину «ядерным зонтиком»

Глава МИД Литвы призвал охватить Украину пятой статьей и «ядерным зонтиком» НАТО

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО распространить действие пятой статьи Североатлантического договора и «ядерный зонтик» на Украину. Об этом он высказался во время выступления на Варшавском форуме безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат призвал европейские страны сменить сложившуюся после падения Берлинской стены «геополитическую ментальность», заменив ее военной ментальностью и готовностью «ко многим случайностям».