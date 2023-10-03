В зоне СВО заметили дроны ВСУ с отравляющими веществами

Союз ветеранов СВО: ВСУ используют против России дроны с отравляющими веществами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, и гранаты «Черемуха», их заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в Союзе ветеранов СВО, передает ТАСС.

«Они скидывают с квадрокоптеров "Черемуху" на наших бойцов в окопах», — заметили в союзе. Такие гранаты начинены слезоточивым отравляющим веществом хлорацетофенон, оно может вызывать жжение в горле, кашель, боль в глазах и ожоги на коже.

Отмечается, что некоторые виды отравляющих веществ, которыми бойцы ВСУ покрывают беспилотники, еще предстоит установить. После контакта с ними в военнослужащих ВС России наблюдались головокружение, высокая температура и общее сильное недомогание. Поэтому теперь с захваченными дронами противника работают в спецодежде.

Ранее стало известно, что 40 бойцов ВСУ отравились переданными от волонтеров пельменями до летального исхода. После этого военным запретили принимать какую-либо гуманитарную помощь от незнакомцев.