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05:17, 3 октября 2023Бывший СССР

В зоне СВО заметили дроны ВСУ с отравляющими веществами

Союз ветеранов СВО: ВСУ используют против России дроны с отравляющими веществами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, и гранаты «Черемуха», их заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в Союзе ветеранов СВО, передает ТАСС.

«Они скидывают с квадрокоптеров "Черемуху" на наших бойцов в окопах», — заметили в союзе. Такие гранаты начинены слезоточивым отравляющим веществом хлорацетофенон, оно может вызывать жжение в горле, кашель, боль в глазах и ожоги на коже.

Отмечается, что некоторые виды отравляющих веществ, которыми бойцы ВСУ покрывают беспилотники, еще предстоит установить. После контакта с ними в военнослужащих ВС России наблюдались головокружение, высокая температура и общее сильное недомогание. Поэтому теперь с захваченными дронами противника работают в спецодежде.

Ранее стало известно, что 40 бойцов ВСУ отравились переданными от волонтеров пельменями до летального исхода. После этого военным запретили принимать какую-либо гуманитарную помощь от незнакомцев.

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    Александра Синицына
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