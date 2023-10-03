Россиянкам назвали отталкивающую мужчин одежду

Дизайнер Наталья Шумиловская: спортивные костюмы отталкивают мужчин

Дизайнер, основательница бренда одежды Shumi Наталья Шумиловская назвала россиянкам вещи, которая отталкивают мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

Так, эксперт посоветовала читательницам отказаться от спортивных костюмов и оверсайз-одежды. «Мужчины терпеть не могут чрезмерный оверсайз на женщинах. Ведь мешковатые вещи скрывают от глаз всю красоту фигуры. А мужчины, как известно, любят глазами», — пояснила она.

Кроме того, Шумиловская обратила внимание на откровенные наряды и стиль «офисный корпоратив». «Если днем вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнера на романтический лад», — предупредила собеседница издания.

В заключение специалистка выделила обувь. По ее словам, самой непривлекательными для мужчин считаются модели на платформе и танкетке.

В декабре 2022 года россияне назвали лучшую одежду для свиданий. В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба.

