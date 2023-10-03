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17:41, 3 октября 2023Ценности

Россиянкам назвали отталкивающую мужчин одежду

Дизайнер Наталья Шумиловская: спортивные костюмы отталкивают мужчин

Фото: Tirachard Kumtanom / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер, основательница бренда одежды Shumi Наталья Шумиловская назвала россиянкам вещи, которая отталкивают мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

Так, эксперт посоветовала читательницам отказаться от спортивных костюмов и оверсайз-одежды. «Мужчины терпеть не могут чрезмерный оверсайз на женщинах. Ведь мешковатые вещи скрывают от глаз всю красоту фигуры. А мужчины, как известно, любят глазами», — пояснила она.

Кроме того, Шумиловская обратила внимание на откровенные наряды и стиль «офисный корпоратив». «Если днем вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнера на романтический лад», — предупредила собеседница издания.

В заключение специалистка выделила обувь. По ее словам, самой непривлекательными для мужчин считаются модели на платформе и танкетке.

В декабре 2022 года россияне назвали лучшую одежду для свиданий. В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба.

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    Мария Винар
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