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08:00, 22 декабря 2022Ценности

Россияне назвали лучшую одежду для свиданий

Россияне назвали джинсы и деловые костюмы лучшей одеждой для свиданий

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» провели исследование, по результатам которого узнали о самой лучшей, по мнению россиян, одежде для свиданий. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» во четверг, 22 декабря.

В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. При этом около четверти респондентов мужского пола (23 процента) выбирают деловой костюм.

Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба. Кроме того, 25 процентов опрошенных признались, что не предпринимают особых действий для подготовки к встрече. По их мнению, мужчины должны больше стараться понравиться женщине, чем наоборот.

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Помимо этого, четверть участниц исследования считают, что их спутник должен быть одет в вещи люксовых брендов. При этом 18 процентов мужчин хотели бы видеть на женщинах откровенные платья, подчеркивающие фигуру.

Согласно результатам проведенного исследования, 33 процента молодых людей во время общения обращают внимание на стиль в одежде девушек, а 26 процентов — на их фигуру. Для россиянок самыми важными факторами во время знакомства с противоположным полом оказались общие темы для разговоров, опрятность собеседника и черты его лица.

Ранее в декабре российский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал самую неподходящую одежду для встречи Нового года дома. Стилист призвал россиян продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников, халатов, а также домашних тапочек, шортов и футболок.

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Екатерина Ештокина
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