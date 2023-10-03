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18:24, 3 октября 2023Моя страна

В Кирове судебные приставы спасли получившую травму сову

В Кирове судебные приставы спасли получившую черепно-мозговую травму сову

Фото: Dominik Van Opdenbosch / Unsplash

В Кирове на территории главного управления ведомства обнаружили травмированную сову. Ее спасли судебные приставы, сообщает «КП-Киров» со ссылкой на областное ГУФССП.

Неизвестно, как птица оказалась в центре города. Обессилевшая сова не могла самостоятельно улететь, поэтому приставы аккуратно поместили ее в коробку и отнесли в помещение. Затем ее передали в Центр реабилитации диких животных «Большое гнездо».

Специалисты, осмотревшие птицу, выяснили, что она получила черепно-мозговую травму. Ее продолжат обследовать и оставят в Центре реабилитации минимум на 10 дней. Когда сова поправится, ее отпустят на волю.

Ранее сообщалось, что леопарды-метисы, жившие в придорожном кафе Хабаровска, обрели новый дом в Приморском крае. Для хищников подготовили просторный вольер общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

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    Алиса Удовик
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