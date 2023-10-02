Жившие в маленьких клетках леопарды из Хабаровска обрели новый дом

Жившие в кафе Хабаровска леопарды обрели новый дом в Приморье

Леопарды-метисы, жившие в придорожном кафе Хабаровска, обрели новый дом в Приморском крае. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

16-летняя кошка Влада и ее детеныши, шестилетний Тарзан и четырехлетняя Анура, долгое время обитали в маленьких клетках в заведении. Когда кафе готовилось к закрытию, хищникам удалось найти новый дом. Благодаря помощи неравнодушных людей животных смогли перевезти в Приморский край. Их поселят в парке дикой природы «Белый лев».

Для леопардов подготовили просторный вольер общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Для дальнейшего благоустройства необходимо возвести игровые площадки на территории выгула, смотровой мостик для посетителей парка, а также сделать пруд. На это потребуется около 300 тысяч рублей. «Белый лев» открыл денежный сбор на эти цели.

Ранее сообщалось, что инспекторы Полистовского заповедника в Псковской области спасли лося, который застрял в торфяной канаве. Животное вытащили с помощью накинутого на рога каната.

