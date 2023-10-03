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00:13, 3 октября 2023Мир

Чехия назвала сроки переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться этой осенью
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) должны начаться этой осенью или в начале следующего года. Об этом сообщает агентство ЧТК.

По словам главы ведомства, заседание совета МИД стран Евросоюза в Киеве носило не просто символический характер. Он подчеркнул, что на ней обсуждались практические решения. «Было четко сказано, что если Украина будет в Европейском Союзе, то это будет четкой гарантией безопасности, потому что Евросоюз — это еще и мирный проект», — отметил министр.

Однако, по его словам, остается в силе, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к законодательству Евросоюза.

26 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

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    Марина Совина
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