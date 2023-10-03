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19:53, 3 октября 2023Силовые структуры

Россиянин домогался семилетней девочки и получил восемь лет колонии

В Пермском крае осудили на восемь лет мужчину, домогавшегося семилетней девочки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося семилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в мае мужчина приставал к потерпевшей в одном из населенных пунктов Пермского муниципального района, «достоверно зная возраст ребенка».

Ранее в Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, домогавшегося девятилетней девочки.

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