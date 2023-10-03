Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:10, 3 октября 2023Мир

В Афганистане закрыли две школы из-за сбритых бород учителей

В Афганистане в провинции Ганзи закрыли две школы из-за сбритых бород учителей

Фото: Ali Khara / Reuters

В Афганистане в провинции Ганзи движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) закрыло две школы из-за того, что учителя брили бороды. Об этом сообщает газета Хашт-э субх.

Обе школы были закрыты 2 октября по решению местного отделения Министерства повеления благого и запрета предосудительного. Помимо бритья бород учителями, одной из возможных причин такого решения может быть несоблюдение преподавательницами правил по ношению хиджаба.

Также предполагается, что «Талибан» могли закрыть в Ганзи два центра детского образования из-за обучения в них девочек, несмотря на соблюдение установленных движением правил на раздельное обучение для детей разных полов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что формирование инклюзивного кабинета министров (в котором будут представлены разные политические силы и народности) в Афганистане является обязательным условием для признания власти талибов Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

    В Запорожской области рассказали о продвижении ВС России на двух направлениях

    Врачи порвали онкобольной россиянке кишечник и отправили домой

    В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

    В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

    В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

    Военный застрелил сослуживцев в Киеве

    11-летняя девочка рассказала о поцелуе замдиректора школы в Подмосковье

    В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

    Стало известно о взрыве в Николаеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости