В Афганистане в провинции Ганзи закрыли две школы из-за сбритых бород учителей

В Афганистане в провинции Ганзи движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) закрыло две школы из-за того, что учителя брили бороды. Об этом сообщает газета Хашт-э субх.

Обе школы были закрыты 2 октября по решению местного отделения Министерства повеления благого и запрета предосудительного. Помимо бритья бород учителями, одной из возможных причин такого решения может быть несоблюдение преподавательницами правил по ношению хиджаба.

Также предполагается, что «Талибан» могли закрыть в Ганзи два центра детского образования из-за обучения в них девочек, несмотря на соблюдение установленных движением правил на раздельное обучение для детей разных полов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что формирование инклюзивного кабинета министров (в котором будут представлены разные политические силы и народности) в Афганистане является обязательным условием для признания власти талибов Россией.