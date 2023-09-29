В России назвали условие признания талибов

Представитель МИД Кабулов призвал талибов создать инклюзивное правительство

Формирование инклюзивного кабинета министров (в котором будут представлены разные политические силы и народности) в Афганистане является обязательным условием для власти талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) Россией, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом пишет ТАСС.

«Рассчитываем на дополнительные конструктивные шаги Кабула по формированию этно-политически инклюзивного кабинета министров в полном смысле этого слова. (...) В дальнейшем это может стать основой для официального признания нового афганского руководства», — сказал он.

Если это произойдет, Россия исключит представителей «Талибана» из санкционного списка Совета безопасности ООН, добавил Кабулов.

Ранее Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.

29 сентября талибы во главе с исполняющим обязанности главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки приехали на переговоры московского формата в Казань.