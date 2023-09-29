Талибы приехали в Россию на переговоры

Представители «Талибана» приехали в Казань на переговоры по Афганистану

Представители «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки приехали на переговоры московского формата в Казань, пишет РИА Новости.

Талибы хотят обсудить обстановку в Афганистане, региональную безопасность и постконфликтное восстановление страны.

Первое заседание московского формата, на котором обсуждалось урегулирование афганского конфликта, прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении).

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву. В марте 2022 года Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана».