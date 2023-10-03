Российские войска поразили цеха на территории бронетанкового завода в Харькове

Минобороны: в Харькове поражены цеха ремонта бронетехники ВСУ

В Харькове поражены цеха ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пораженные объекты находились на территории расположенного в городе бронетанкового завода, уточнил представитель военного ведомства.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками, отметили в министерстве.

3 октября Минобороны сообщило об уничтожении в городе Павлограде цехов, в которых производилось ракетное топливо для ВСУ.