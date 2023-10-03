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15:30, 3 октября 2023Россия

Российские войска поразили цеха на территории бронетанкового завода в Харькове

Минобороны: в Харькове поражены цеха ремонта бронетехники ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Харькове поражены цеха ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пораженные объекты находились на территории расположенного в городе бронетанкового завода, уточнил представитель военного ведомства.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками, отметили в министерстве.

3 октября Минобороны сообщило об уничтожении в городе Павлограде цехов, в которых производилось ракетное топливо для ВСУ.

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    Алан Босиков
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