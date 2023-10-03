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15:27, 3 октября 2023Россия

Российские войска уничтожили выпускающие ракетное топливо цеха около Павлограда

Минобороны отчиталось об уничтожении цехов с ракетным топливом около Павлограда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российским войскам удалось уничтожить цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — пояснили в министерстве.

Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, в районе Купянска в Харьковской области был уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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    Никита Абрамов
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