Российские войска уничтожили выпускающие ракетное топливо цеха около Павлограда
Минобороны отчиталось об уничтожении цехов с ракетным топливом около Павлограда
Российским войскам удалось уничтожить цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.
«В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — пояснили в министерстве.
Кроме того, отметили в оборонном ведомстве, в районе Купянска в Харьковской области был уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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Ранее российские военнослужащие уничтожили на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. При этом в министерстве не уточнили, о каком количестве складов идет речь.