Россияне оставили пятерых детей в сгоревшем доме и получили срок

Под Ростовом осудили родителей, по чьей вине дети сгорели при пожаре в доме

Суд в Ростовской области приговорил к одному году и двум месяцам колонии-поселения родителей, чьи дети сгорели при пожаре, оставшись одни дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

Они признаны виновными по части 3 статьи 109 («Лишение жизни двух и более лиц по неосторожности») УК РФ. Женщина будет отбывать наказание после достижения младшим ребенком возраста 14 лет.

По данным следствия, в феврале гражданские супруги в состоянии алкогольного опьянения вышли из дома в Белокалитвинском районе Ростовской области, заперев пятерых детей внутри с растопленной печью. В отсутствие родителей начался пожар, в результате которого несовершеннолетние получили повреждения. Двое детей не выжили, остальные были доставлены в больницу для оказания помощи.