Польша заявила о неприемлемости попыток навязывания украинских интересов

Мюлер: Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины

Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на зерно, с этим и связана сложность в польско-украинских отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер, сообщает ТАСС.

«[Хоть это и] не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим оправдать эти ожидания со стороны Украины. Мы представляем польское правительство, а не украинское (...). Но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной будут плохими», — объяснил Мюлер.

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине на фоне конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.