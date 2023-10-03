Польша усилит контроль на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов

Польша возобновит пограничный контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

Польша возобновит пограничный контроль на границе со Словакией из-за наплыва нелегальных мигрантов со стороны Балкан, которые пользуются открытостью границ ЕС и оседают на польской территории. Об этом заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский, сообщает ТАСС.

«Правительство решило с полуночи [01:00 мск 4 октября] временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией», — сообщил министр на брифинге ведомства. Он подчеркнул, что на данный момент мера будет действительна десять дней, но может быть продлена по решению Варшавы.

Каминьский добавил, что власти Польши ожидают подобных мер со стороны Чехии, чтобы проблема с мигрантами решалась комплексно и совместно со странами Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за контроль на границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Он подчеркнул, что число прибывающих мигрантов заметно возросло.

